Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 мая

Скончался еще один пациент.

На утро 24 мая в Кемеровской области ещё у 56 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 5, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Новокузнецк — 4, Промышленновский округ — 4, Берёзовский — 2, Мыски — 2, Осинники — 2, Юрга — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Юргинский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один человек.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 640 случаев коронавируса: 609 человек получают медицинскую помощь, 35 323 выздоровели, 708 скончались.