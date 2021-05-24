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В Шерегеше построят аэропорт

24 мая 2021 в 13:13

Уже к 2024 году.

К 2024 году рядом с горнолыжным комплексом «Шерегеш» планируется построить аэропорт.

«Мы приступаем сейчас к проектированию. Девять месяцев проектирование, 1,5 года строительство, то есть через 2,5 года будет новый аэропорт», - сообщил ТАСС совладелец «Новапорта» Роман Троценко на открытии нового терминала в кемеровском аэропорту 23 мая.

Отмечается, что новая воздушная гавань позволит разгрузить действующий аэропорт в Новокузнецке и увеличить турпоток в Шерегеш. К слову, в этом сезоне курорт посетило более 2 миллионов туристов.


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