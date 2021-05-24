В Шерегеше построят аэропорт

Уже к 2024 году.

К 2024 году рядом с горнолыжным комплексом «Шерегеш» планируется построить аэропорт.

«Мы приступаем сейчас к проектированию. Девять месяцев проектирование, 1,5 года строительство, то есть через 2,5 года будет новый аэропорт», - сообщил ТАСС совладелец «Новапорта» Роман Троценко на открытии нового терминала в кемеровском аэропорту 23 мая.

Отмечается, что новая воздушная гавань позволит разгрузить действующий аэропорт в Новокузнецке и увеличить турпоток в Шерегеш. К слову, в этом сезоне курорт посетило более 2 миллионов туристов.