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Кемеровская область вошла в топ-15 регионов по социальной ориентированности бюджета

24 мая 2021 в 14:48

Регион занял 14 место.

Кузбасс занял 14-е место из 85 по социальной ориентированности бюджета региона. Рейтин бюджетов составили эксперты РИА Новости, проанализировав проанализировали социальные расходы регионов в 2020 году.

«В Кемеровской области расходы консолидированного бюджета на одного жителя в 2020 году составили 67 540 рублей (или 69,3% от общих расходов бюджетов). Рост составил 28,6%», - отметили специалисты.

Эксперты также отмечают, что в минувшем году социальные расходы выросли практически во всех регионах. Максимум средств на социальную сферу (свыше 100 000 рублей на человека) выделили Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург. Самые скромные расходы (от 25 730 до 37 770 на человека) — у Чукотки, Камчатки и Якутии.


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