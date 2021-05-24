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Житель Белова посылал порнографические фото 11-летней девочке

24 мая 2021 в 15:55

Пострадавшая проживает в  Свердловской области.

В Белове суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«Установлено, что в январе 2019-го мужчина вступили в переписку с 11 летней школьницей — жительницей Свердловской области. Он обсуждал с ней интимные темы, обменивался порнографическими изображениями, достоверно зная, что общается с ребёнком. Переписку дочери со взрослым мужчиной обнаружили родители девочки и обратились в полицию», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

В ходе расследования выяснилось, что «друг по переписке» — житель Кузбасса, тогда материалы были переданы в местные следственные органы.

Отмечается, что обвиняемый со следствием не сотрудничал, вину не признал. Однако следствием были собраны неопровержимые доказательства причастности задержанного к преступлению.

Беловчанина приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


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