На берегу самого большого озера Кузбасса откроется первый палаточный городок

Уже в этом году в глэмпинг-парке смогут отдохнуть все желающие.

Летом 2021 года на берегу самого больного озера Большой Берчикуль на севере Кузбасса откроется первый в регионе глэмпинг-парк - благоустроенный туристический палаточный городок комфорт-класса.

«Около озера появятся шесть глэмпов для комфортного проживания. Их число будет увеличиваться со временем. Как сообщили в министерстве туризма и молодёжной политики региона, в ближайшем будущем Большой Берчикуль станет одной из ключевых точек притяжения туристов на севере Кузбасса», - сообщает ТАСС.

Отмечается, что на дне Берчикуля есть отложения лечебных грязей. В перспективе там планируют создать большой лечебный экокурорт для внутреннего туризма. В проект планируется инвестировать более 90 миллионов рублей со сроком окупаемости до пяти лет.

Также озеро популярно у любителей рыбалки, так как там водится много рыбы.