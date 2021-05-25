Кемеровчанин убил и расчленил девушку

Останки были найдены в системе канализации одного из многоквартирных домов.

На минувшей неделе, 21 мая, в Кемерове слесарь при проведении очистительных работ в системе канализации обнаружил части человеческой кожи и волос со следами бурого цвета.

«Выяснилось, это были части тела убитой 21-летней девушки, пропавшей 20 мая. Мать девушки после её пропажи обращалась за помощью в полицию и к волонтерам. В интернете было размещено сообщение о поисках пропавшей девушки, которая работала в областной администрации», - сообщает Газета Кемерова.

По подозрению в преступлении задержан ранее судимый мужчина — друг пропавшей девушки. Ему 25 лет, ранее он не был судим. По предварительным данным, мужчина совершил преступление из ревности.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания.