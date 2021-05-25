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В Калтане рядом с детской площадкой образовалась яма с горячей водой

25 мая 2021 в 10:38

Собственник сетей уже ведёт ликвидацию аварийной ситуации.

В понедельник, 24 мая, в Сети появились фото и видео ямы с горячей водой на детской площадке в Калтане. На кадрах видно, что вода бурлит и от нее идет пар, при этом на фоне этого стоят детские качели и горки.

«Порыв магистральной теплотрассы произошёл на улице Мира. Собственник сетей уже ведёт ликвидацию аварийной ситуации», - пояснили в пресс-службе городской администрации,

Отмечается, что территория на месте проведения работ огорожена сигнальной лентой. В случае отсутствия у жителей близлежащих домов водоснабжения, по заявлению пользователя осуществляется перерасчёт оплаты коммунальных услуг.


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