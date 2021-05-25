Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 мая

Умерли ещё два жителя региона.

На утро 25 мая в Кемеровской области ещё у 55 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 20, Ленинск-Кузнецкий — 5, Новокузнецк — 5, Междуреченск — 3, Тайга — 2, Мариинский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Анжеро-Судженск — 1, Белово — 1, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Юрга — 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселёвске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 695 случаев коронавируса: 609 человек получают медицинскую помощь, 35 376 выздоровели, 710 скончались.