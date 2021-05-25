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Появились новые фотографии Московской площади в Кемерове

25 мая 2021 в 13:14

Общий размер составит около 89 000 «квадратов».

Компания «Кемеровоспецстрой» опубликовала новые фотографии с места строительства будущей Московской площади.

На кадрах видно, что на большой территории уже уложена тротуарная плитка. В настоящее время продолжается установка металлических конструкций трёх аркад на входе, символизирующих Москву, Новокузнецк и Кемерово. Также специалисты монтируют опоры освещения.

В ближайшее время на территории площади установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. Также в это время строится новая набережная — там сооружают бетонное основание.

Напомним, общий размер Московской площади составит около 89 000 «квадратов», она всместит порядка 70 000 человек.


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