Появились новые фотографии Московской площади в Кемерове

Общий размер составит около 89 000 «квадратов».

Компания «Кемеровоспецстрой» опубликовала новые фотографии с места строительства будущей Московской площади.

На кадрах видно, что на большой территории уже уложена тротуарная плитка. В настоящее время продолжается установка металлических конструкций трёх аркад на входе, символизирующих Москву, Новокузнецк и Кемерово. Также специалисты монтируют опоры освещения.

В ближайшее время на территории площади установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. Также в это время строится новая набережная — там сооружают бетонное основание.

Напомним, общий размер Московской площади составит около 89 000 «квадратов», она всместит порядка 70 000 человек.