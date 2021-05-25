В Новокузнецке директора мебельной фирмы осудили за мошенничество

Его признали виновным в мошенничестве на сумму более 2 300 000 рублей.

В Новокузнецке 51-летнему директора местной фирмы признали виновным в мошенничестве на сумму более 2 300 000 рублей. Ранее в полицию обратился представитель банка и сообщил, что фирма, торгующая мебелью, похитила крупную сумму денег.

«Как выяснилось в ходе проверки, 51-летний гендиректор организации знал о заключённом с банком договоре эквайринга — приёма безналичной оплаты от клиентов с помощью пластиковых карт. По документу фирма могла возвращать средства клиентам даже при нулевом балансе, то есть за счёт банка, при обязательном погашении возникающей кредиторской задолженности», - сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Отмечается, что мужчина использовал банковские карты сотрудников, на которые зачислялись фиктивные возвраты за якобы несостоявшиеся покупки. Так он совершил 94 операции и похитил в общей сложности более 2,3 миллиона рублей. Средства он переводил на карты родственников, знакомых и подчинённых, после чего обналичивал и тратил на свои нужды.

В ходе следствия гендиректор организации полностью признал свою вину. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он обязан возместить материальный ущерб.