В Кузбассе 11-классники получат по 10 тысяч рублей

Для подготовки к выпускным.

В Кемеровской области стартовала ежегодная социальная акция. Ее цель — помочь подготовиться к выпускным 11-классникам из малообеспеченных семей.

На помощь могут рассчитывать выпускники из семей, доход в которых на одного человека равен или ниже 10 727 рублей. Исключение — старшеклассники, находящиеся на полном гособеспечении.

«В прошлом году минобрнауки Кузбасса выплатило матпомощь почти 1200 выпускникам. Ситуацию каждой обратившейся семьи изучает специальная комиссия. Кроме того, выплаты были направлены 15 семьям с превышенным прожиточным минимумом, но попавшим в трудную жизненную ситуацию», — рассказала министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Документы на получение 10 000 рублей можно подавать до 15 июня.

Интересующую информацию можно узнать непосредственно в школе, в городском или районном управлении образования или министерстве образования и науки Кузбасса по телефону (3842) 36-37-29 (будни с 9:00 до 17:00).