Житель Ленинска-Кузнецкого отправится в колонию за повреждение могил и пьяную езду

Он снял с могил надгробья.

В Ленинске-Кузнецком суд вынес приговор местному жителю за повреждение места захоронения и за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2020 года на территории городского кладбища 25-летний мужчина, выражая явное неуважение к обществу, снял с могил мужчины и женщины надгробия, повредив надмогильное сооружение и места захоронения. В суде он сообщил, что преступление он совершил из-за трудного материального положения. Надгробия он сдал в пункт приёма металла и потратил деньги на личные нужды.

«А в сентябре 2020 года он же, находясь в нетрезвом состоянии, управлял мотоциклом и был остановлен сотрудниками ОГИБДД. Преступление он совершил в период испытательного срока по приговору суда за аналогичное преступление», - рассказали в областной прокуратуре.

В итоге суд признал мужчину виновным и отменил условное осуждение. Ему назначили за совокупность преступлений наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.