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На станции Анжерская поезд сбил 19-летнего студента колледжа

26 мая 2021 в 09:43

Пострадавший был госпитализирован.

На станции Анжерская в районе железнодорожного вокзала грузовой поезд сбил молодого человека.

«Молодой человек находился на первом пути. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшим оказался 19-летний студент местного колледжа. Его госпитализировали», - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушибы головы и шейных позвонков и алкогольное опьянение средней степени тяжести. Его доставили в городскую больницу.

Сейчас транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.


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