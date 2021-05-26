На станции Анжерская поезд сбил 19-летнего студента колледжа

Пострадавший был госпитализирован.

На станции Анжерская в районе железнодорожного вокзала грузовой поезд сбил молодого человека.

«Молодой человек находился на первом пути. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшим оказался 19-летний студент местного колледжа. Его госпитализировали», - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушибы головы и шейных позвонков и алкогольное опьянение средней степени тяжести. Его доставили в городскую больницу.

Сейчас транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.