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Расчленивший девушку в Кемерове мужчина был должен ей денег

26 мая 2021 в 10:52

Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

СМИ опубликовали очередные подробности убийства молодой кемеровчанки ее приятелем. Подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы города Кемерово просто жил с ней вместе в одной квартире, чтобы меньше платить за аренду, и они не были парой. Об этом пишет Газета Кемерова со ссылкой на «360».

«В сентябре он должен был разъехаться с убитой кемеровчанкой по предварительной договорённости. Подозреваемый был должен ей некоторую сумму денег», - сообщает издание.

Сам молодой человек эту версию событий отрицает и называет причину конфликта с девушкой — ревность. Подозреваемый, по его словам, во время конфликта ударил девушку гантелей по голове, затем расчленил тело и вынес в мусорный бак.

Напомним, СУ СК РФ по Кузбассу уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство. Отмечается, что тревогу из-за пропажи девушки 19 мая забили её родственники, при этом сам подозреваемый даже успел поговорить с родными убитой и предложил им пить успокоительное.

Сейчас он заключён под стражу. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

 


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