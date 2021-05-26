Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 мая

Умерли ещё три пациента.

На утро 26 мая в Кемеровской области ещё у 58 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 13, Междуреченск — 8, Анжеро-Судженск — 6, Краснобродский — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Берёзовский — 4, Новокузнецк — 4, Промышленновский округ — 3, Таштагольский район — 3, Юрга — 2, Белово — 1, Осинники — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Кемеровский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три человека.

У женщины 1994 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Полысаево.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 753 случаев коронавируса: 612 человек получают медицинскую помощь, 35 428 выздоровели, 713 скончались.