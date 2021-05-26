У Искитимки в Кемерове нашли труп мужчины

Стали известны подробности.

Вечером 25 мая в столице Кузбасса у Искитимки был обнаружен труп мужчины. В следственном управлении СК России по Кемеровской области прокомментировали происшествие.

«25 мая около 21:20 в 300 метрах от реки Искитимка прохожим было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. При визуальном осмотре на руках были обнаружены следы — предположительно, от инъекций», - сообщили в СК.

По данному факту проводится доследственная проверка. Личность мужчины и причина его смерти ещё не установлены.