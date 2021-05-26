Кемеровская больница получила крупный штраф из-за жалобы пациента

В качестве наказания медицинскому учреждению назначен штраф в размере 75 000 рублей.

Центральный районный суд города Кемерово рассмотрел материалы административного дела в отношении Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского.

Ранее с заявлением в Роспотребнадзор обратился родственник пациента больницы. Поводом для административного расследования стала жалоба на неудовлетворительное качество стационарного лечения в пульмонологическом отделении в декабре 2020 года. По заявлению была начата проверка.

«В ходе проверки выяснилось, что в период лечения пациента в отделении работали всего два врача-пульмонолога (при ставке 3,2), а также один интерн и врачи-терапевты. Два других пульмонолога находились в декретном отпуске. Соответственно, помощь данному конкретному пациенту оказывали интерн и терапевт. Таким образом, больница допускала нарушение Положения о лицензировании медицинской деятельности, так как помощь оказывали специалисты, уровень образования которых не соответствует требованиям приказа Минздрава РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология»», - говорится в материалах дела.

Всё это могло угрожать жизни и здоровью пациентов. В качестве наказания медицинскому учреждению назначен штраф в размере 75 000 рублей. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 суток.