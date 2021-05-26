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Синоптики дали прогноз погоды на лето в Кузбассе

26 мая 2021 в 15:48

В последние годы лето стало длиннее, а заморозки уменьшились.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на лето. По словам начальника отдела гидрометобеспечения Светланы Наумовой, июнь будет теплее нормы, июль и август — в пределах обычного.

«В июне температура будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Для летних месяцев 1-1,5 градуса — это уже много. В первой декаде всё равно есть вероятность заморозков. Конечно, они не будут такими интенсивными. Ночные температуры перед заморозками будут от +4 …+9, в остальное время +10 … +15. Из осадков — ливневые дожди возможны в отдельные дни первой декады, выше их вероятность во второй половине месяца. Также сохраняется вероятность гроз, града и усиления ветра», - отметила специалист.

По словам синоптиков, увеличилась и продолжительность теплого периода. Так, ранее лето было в регионе с середины июня до середины августа. Сейчас же лето на три недели больше.

«Весенние заморозки у нас стали немного раньше заканчиваться, а осенние – позже начинаться. Если раньше мы считали нормой то, что в августе у нас идут заморозки, то сейчас у нас заморозки отступили на сентябрь», - пояснили в гидрометеоцентре.


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