Кемеровчанка нашла пистолет-пулемёт производства 40-х годов

Во время ремонта крыши дома.

В столице Кузбасса 32-летняя женщина сдала в полицию пистолет-пулемёт производства 40-х годов 20 века. Она обнаружила его во время ремонта крыши частного дома.

Сотрудники полиции прибыли на место и изъяли оружие.

«Согласно результатам предварительного осмотра, это пистолет-пулемёт Судаева, производившийся в 1940-х годах. Сотрудники МВД поблагодарили кемеровчанку за верные действия, предмет направили на исследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что на территории области продолжается операция «Оружие». Кузбассовцы, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Также они могут получить денежное вознаграждение.

Важно! О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в полицию по телефону и не перевозить их самостоятельно.

Фото: ГУ МВД Кузбасса.