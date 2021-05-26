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Кемеровчанка нашла пистолет-пулемёт производства 40-х годов

26 мая 2021 в 16:33

Во время ремонта крыши дома.

В столице Кузбасса 32-летняя женщина сдала в полицию пистолет-пулемёт производства 40-х годов 20 века. Она обнаружила его во время ремонта крыши частного дома.

Сотрудники полиции прибыли на место и изъяли оружие.

«Согласно результатам предварительного осмотра, это пистолет-пулемёт Судаева, производившийся в 1940-х годах. Сотрудники МВД поблагодарили кемеровчанку за верные действия, предмет направили на исследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что на территории области продолжается операция «Оружие». Кузбассовцы, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Также они могут получить денежное вознаграждение.

Важно! О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в полицию по телефону и не перевозить их самостоятельно.

 

Фото: ГУ МВД Кузбасса.


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