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Владимир Путин присвоил имена аэропортам Кузбасса

27 мая 2021 в 09:46

Президент подписал новый указ.

Имена двух кузбасских аэропортов — в Кемерове и Новокузнецке — теперь официально закреплены на федеральном уровне.

Напомним, кемеровский аэропорт получил имя космонавта Алексея Леонова ещё в 2012 году, новокузнецкий аэропорт имя космонавта Бориса Волынова — в 2018-м. В обоих случаях это стало результатом инициатив губернаторов региона.

Указ «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих заслуги перед Отечеством» подписал 26 мая президент России Владимир Путин.

«Присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: международному аэропорту Кемерово — имя А. А. Леонова; международному аэропорту Новокузнецк (Спиченково) — имя Б. В. Волынова. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в опубликованном документе.


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