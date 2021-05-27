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Житель Ленинска-Кузнецкого убил сожительницу за то, что она его разбудила

27 мая 2021 в 10:55

Преступление произошло после распития спиртного.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Ленинска-Кузнецкого. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство».

«В ноябре 2020 года обвиняемый распивал спиртное в компании сожительницы и ее подруги. После застолья мужчина пошёл спать, а женщина занялась подготовкой еды. После этого она решила разбудить сожителя и вместе пообедать. Мужчина не захотел вставать, на настоятельную просьбу сожительницы пообедать мужчина разозлился, пришел на кухню, заявив женщине, что убьёт её, а затем ударил сожительницу ножом в грудь», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

По данным следствия, Подруга потерпевшей вызвала скорую медпомощь и полицию. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть потерпевшей, а убийца был задержан полицией.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.


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