Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 мая

Умерли ещё три пациента.

На утро 27 мая в Кемеровской области ещё у 56 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 18, Анжеро-Судженск — 5, Междуреченск — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Киселёвск — 2, Мыски — 2, Новокузнецк — 2, Осинники — 2, Прокопьевск — 2, Кемеровский округ — 2, Топкинский округ — 2, Белово — 1, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Полысаево — 1, Юрга — 1, Беловский район — 1, Мариинский район — 1, Промышленновский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три человека.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологического заболевания, иммунодефицита. Он проживал в Анжеро-Судженске. У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Она проживала в Киселёвске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 809 случаев коронавируса: 611 человек получают медицинскую помощь, 35 482 выздоровели, 716 скончались.