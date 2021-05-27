Необычную разметку начали наносить в разных районах Кемерова

Акция «Безопасный двор» стартовала с ФПК.

В Кемерове сотрудники ГИБДД и работники коммунальных начали наносить необычную дорожную разметку. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в городе стартовала акция «Безопасный двор».

«Накануне в рамках проводимой акции сотрудники госавтоинспекции и работники коммунальных служб приступили к нанесению необычной разметки, призванной напомнить автомобилистам об осторожности при движении по дворовым территориям. Во дворах жилых домов начали наносить на проезжей части предупреждающую разметку в виде дорожного знака «Дети». При этом начали с микрорайона ФПК», — сообщили в ведомстве.

Меры направлены на обеспечение безопасности играющих на улице детей в дни школьных каникул и предупреждения ДТП во дворах.