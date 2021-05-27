Власти Кузбасса рассказали, как пройдёт 300-летие региона

Опубликованы подробности праздничной юбилейной программы.

В Кузбассе в рамках 300-летия промышленного освоения региона запланировали масштабную культурно-развлекательную и спортивно-зрелищную программу. Мероприятия пройдут в разных городах с 20 мая по август 2021 года. При этом основное торжество запланировано на субботу, 10 июля.

Специально для проведения торжественных мероприятий по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса, в регионе сняли часть коронавирусных ограничений. Открыл серию юбилейных мероприятий в год 300-летия Кузбасса Евразийский женский форум

О том, как пройдёт празднование, рассказали в Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса. В этот день состоится концерт с участием звёзд российской эстрады. На данный момент, программа, состав участников и площадки проведения уточняются.

Одним из самых масштабных мероприятий станет «Хоровод дружбы народов». Его будут водить на площади Советов в Кемерове. Кроме того, жители шести населённых пунктов Кузбасса, смогут увидеть зрелищное шоу от авиационной группы «Стрижи». Оно пройдёт в городах Белово, Кемерово, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, а также Прокопьевск.

«Во всех 34 территориях региона пройдут торжественные мероприятия, концерты и флэшмобы. На городских улицах, а также в скверах организуют «Кварталы искусств». В этот день все учреждения культуры Кузбасса будут работать в формате «День открытых дверей». Вход для желающих свободный», — сообщили в региональном Министерстве культуры.

Также во всех 34 территориях Кузбасса состоятся праздничные фейерверки.