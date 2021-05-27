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В Междуреченске в кустах обнаружили мёртвый пятимесячный плод

27 мая 2021 в 15:51

Полиция разыскивает несостоявшуюся мать.

В Междуреченске в правоохранительные органы поступил сигнал о найденном плоде. Тело недоношенного ребёнка обнаружили в кустах в районе котельной № 12, передаёт местная телерадиокомпания «Квант». Экспертиза показала, что ему было 4-5 месяцев.

В настоящее время правоохранители разыскивают мать ребёнка. Прежде всего проверяются женщины, вставшие на учёт в женской консультации по беременности.

«Был обнаружен плод. Установлено, что он был мертворождённым и нежизнеспособным. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза», —прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что правоохранители уже установили личность женщины, которая может быть причастна к этому инциденту.


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