МЧС просит отказать семьям погибших в «Зимней вишне» в исках к пожарным Генину и Бурсину

Продолжаются судебные прения.

В Кемерове продолжается судебного разбирательство по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». В ходе прений официальный представитель МЧС попросил суд отказать в удовлетворении гражданских исков семей пострадавших к пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину. В министерстве уверены, что действия обоих пожарных во время трагедии правильными.

«Ими всё было сделано верно. Гражданские иски, обращённые в части деяний Генина и Бурсина к Министерству по чрезвычайным ситуациям как к официальному распорядителю бюджетных средств, считаем необоснованными. Прошу суд отказать в их удовлетворении», — приводит слова представителя МЧС ТАСС.

Напомним, Сергей Генин вышел из СИЗО 26 октября 2019 года, Андрей Бурсин — 6 декабря. Суд изменил им меру пресечения — с заключения под стражу на запрет определённых действий. Обоих обвиняют в халатности, но оба свою вину не признали. Некоторые семьи погибших на пожаре заявили гражданские иски к сотрудникам МЧС с требованием компенсировать причинённый моральный ущерб, в то время как нашлись и те, кто считает, что на скамье подсудимых находятся не те, кто действительно виноват в гибели их близких.

Двое других фигурантов дела — бывший технический директор «Кемеровского кондитерского комбината» Георгий Соболев и охранник Сергей Антюшин — просят оправдать их по одной из статей.

Речь идёт о ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц). При этом Георгий Соболев частично признал свою вину по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).