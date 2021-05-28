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Кузбасс вошёл в число регионов, жители которых интересуются самогонными аппаратами

28 мая 2021 в 09:53

В то время как в России хотят запретить их открытую продажу.

Кемеровская область вошла в число регионов, где популярны показы самогонных аппаратов. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовили для президента сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Больше всего заинтересованы в покупке таких устройств жители Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов и Чукотки. Также такие запросы популярны в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской и других областях», - цитирует издание РИА Новости.

При этом аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова предлагает запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов. Одним из аргументов является сомнительное качество продукции.


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