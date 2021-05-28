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В Кузбассе больницу через суд обязали провести ремонт

28 мая 2021 в 10:57

Речь идет о Мариинской городской больнице.

Мариинский городской суд обязал Мариинскую городскую больницу имени В. М. Богониса обязали провести ремонт.

Иск поступил иск от прокурора города. В октябре 2020 года сотрудники ведомства провели проверку и выявили нарушения в больнице.

«В частности, у потолка медицинского кабинета, в котором выдают молочную продукцию детям до 3 лет, был с дефектами: поверхность негладкая, имеются нарушения штукатурного слоя потолочного покрытия. Главному врачу внесли представление об устранении нарушений, однако ремонт так и не был выполнен. Тогда прокурор обратился в суд», - уточнили в прокуратуре Мариинска.

По решению суда больница должна до 1 октября 2021 года провести ремонт потолочного покрытия в медицинском кабинете № 4. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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