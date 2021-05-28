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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 мая

28 мая 2021 в 11:44

Скончалась пациентка из Прокопьевска.

На утро 28 мая в Кемеровской области ещё у 55 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 28, Новокузнецк — 7, Анжеро-Судженск — 6, Междуреченск — 4, Берёзовский — 2, Юрга — 2, Белово — 1, Осинники — 1, Беловский район — 1, Мариинский район — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один человек.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 36 864 случаев коронавируса: 606 человек получают медицинскую помощь, 35 541 выздоровел, 717 скончались.


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