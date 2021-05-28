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Жители Лесной Поляны пожаловались на клещей

28 мая 2021 в 13:11

Сообщение появилось на сайте «Кузбасс Онлайн».

Жители Лесной Поляны пожаловались на сайте «Кузбасс Онлайн» на отсутствие обработки территории жилого района от клещей. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Второй год подряд, администрация не даёт контракт на наш посёлок по обработке от клещей!!! В городе, где основная территория это асфальт, все обрабатывают, а посёлок в лесу нет!» — написала кемеровчанка.

По её словам, управляющая компания предлагает жителям Лесной Поляны за свой счёт провести обработку. При этом жители микрорайона делают это каждый год на своих внутренних территориях, однако обработать всю территорию посёлка для них сложно финансово.

В администрации города ответили, что минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме обработка дворовой территории по Кедровый бульвар 18 к 1 от клещей не предусмотрена.

«При условии включения в договор управления домом работ по обработке дворовой территории от клещей (с определением стоимости), управляющая организация будет обязана принимать меры по выполнению данных дезинсекционных мероприятий», — сообщили в мэрии.

При этом помочь в организации общего собрания по данному вопросу может управляющая компания.


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