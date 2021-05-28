Приставы составили алиментную карту Кузбасса

Должником является каждый 106-й житель региона.

Сотрудники УФССП Кузбасса составили алиментную карту Кемеровской области. По их сведениям, в настоящее время должником по алиментам является каждый 106-й житель региона, или 24 726 человек.

«Больше всего должников проживает в Новокузнецке — это 18,4% всех алиментщиков региона. На втором месте находится Кемерово, где проживает 16,9% всех должников по алиментам. На третьем месте — Белово (8,5% неплательщиков). Четвёртое и пятое места заняли Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий», - уточнили в ведомстве.

При этом по соотношению проживающих на территории должников женщин к мужчинам лидирует г. Таштагол — женщины составляют 41% должников по алиментам, на втором месте — п. г.т Тяжин и п. г. т. Промышленная (по 33%), на третьем — п. г.т. Яя и п. г. т. Ижморский (31%).

Фото: УФССП Кузбасса.