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У кузбассовцев появится новая возможность пожаловаться на качество школьного питания

28 мая 2021 в 16:03

Ранее питание в кузбасских школах родители оценили в 4,4 балла, в детских садах — в 4,6 балла.

К новому учебному году у кузбассоцев появится новая возможность пожаловаться на качество школьного питания . Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) Кузбасса.

Так, в мобильном приложении «Электронный дневник» появится дополнительная функция — «Ревизор». С её помощью можно будет с телефона отправить сообщение с прикреплённым фото или видео, сообщив о проблеме или сделав замечание. Это позволит оперативно получать сообщения и реагировать на них.

«Мы недавно полностью обновили приложение «Электронный дневник». Теперь оно современное и многофункциональное. Теперь необходимо, чтобы к 1 сентября в нем появился раздел обратной связи по школьному питанию», — рассказала министр образования и науки Софья Балакирева.

 


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