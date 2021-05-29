Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 мая

Скончались два пациента.

На утро 29 мая в Кемеровской области ещё у 53 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 20, Новокузнецк – 5, Прокопьевск – 3, Киселёвск – 3, Анжеро-Судженск – 2, Междуреченск – 2, Осинники – 2, Гурьевский МО – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента 82 и 55 лет.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За всё время пандемии в Кемеровской области зарегистрировано 36 917 случаев коронавируса: 605 человек получают медицинскую помощь, 35 593 выздоровел, 719 скончались.