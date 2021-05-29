В Кемерове трое мужчин избили 20-летнего парня

Детали произошедшего рассказали в полиции.

В столице Кузбасса на проспекте Октябрьском трое мужчин избили 20-летнего парня.

«26 мая было разбойное нападение с ножевым ранением, трое нерусских избили 20-летнего парня в 18:00, в 19:00 увезла реанимация. Нападавшие забрали сумку и телефон», — сообщили в соцсетях очевидцы.

В ГУ МВД Кузбасса подтвердили информацию о случившемся. По словам правоохранителей, 26 мая около 21:00 в дежурную часть кемеровской полиции поступил сигнал о том, что во дворе жилого дома в Ленинском районе областного центра находится раненый 20-летний мужчина.

«Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что между потерпевшим и его знакомыми произошёл конфликт, в результате которого кемеровчанину были причинены телесные повреждения. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали правоохранители.

Фото: vk.com/inc_kuzbass