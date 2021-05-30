Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 мая

Скончались два пациента.

На утро 30 мая в Кемеровской области ещё у 57 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 10, Анжеро-Судженск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Междуреченск — 2, Мыски — 2, Полысаево — 2, Тисульский МО — 2, Юргинский МО — 2, Калтан — 1, Осинники — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Мариинский МР — 1, Промышленновский МО — 1, Таштагольский МР — 1, Чебулинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период наблюдений в Кемеровской области зарегистрировано 36 974 случая коронавируса: 601 человек получает медицинскую помощь, 35 652 выздоровели, 721 скончался.