В Яшкинском районе подростки избили ровесницу

Инцидент прокомментировали в полиции.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько подростков издеваются над ровесницей. Утверждается, что инцидент произошёл в Яшкинском районе.

На кадрах пострадавшая девушка сидит на полу в квартире. Одна из нападающих ударяет её по лицу, также девушку избивает юноша. По словам очевидцев, девушка сейчас находится в Яшкинской больнице с сотрясением головного мозга, побоями и, «скорее всего, с психологической травмой».

Видео прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

«7 мая 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу поступило сообщение о том, что 19-летней местной жительнице в результате конфликта с бывшей одноклассницей причинены телесные повреждения. В настоящее время полицейские уже установили и опросили участников и свидетелей произошедшего, потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в полиции.

Процессуальное решение будет принято после проверки.