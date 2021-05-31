В Кузбассе вновь на день запретят продажу алкоголя

Ограничение связано с Днём защиты детей.

Во вторник, 1 июня, в кузбасских магазинах нельзя будет купить пиво и крепкие напитки.

«Ограничение связано с календарным праздником — Днём защиты детей», - пояснили в администрации.

Напомним, в соответствии c региональным законом продажа алкоголя, включая пиво и пивные напитки, в магазинах Кемеровской области в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения в школах выпускных балов и последних звонков.