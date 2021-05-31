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В поселке Мамаевский рыбака убило током

31 мая 2021 в 10:47

Причиной трагедии стала длинная удочка.

Утром в воскресенье, 30 мая, в посёлке Мамаевский Кемеровского муниципального округа от удара электрическим током погиб пожилой мужчина. Известно, что несчастный случай произошёл в районе местного озера. По словам очевидцев, рыбак задел удочкой провод под напряжением.

«Предварительно установлено, что мужчина 1960 года рождения рыбачил вместе с друзьями на озере. Место выбрал под высоковольтными проводами. По словам друзей, мужчина видел провода, закидывал удочку, длиной которой была около 7 метров, боком. Потом решил пойти в другое место, в это время он задел провод удочкой, что привело к удару током», — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

Известно также, что смерть наступила до приезда скорой помощи.


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