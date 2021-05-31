Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 мая

Скончались два пациента.

На утро 31 мая в Кемеровской области ещё у 53 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 16, Новокузнецк — 15, Междуреченск — 8, Анжеро-Судженск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Юрга — 2, Белово — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Таштагольский район — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Прокопьевском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 027 случаев коронавируса: 595 человек получают медицинскую помощь, 35 708 выздоровели, 724 скончались.