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В Кемерове демонтируют гаражный кооператив

31 мая 2021 в 13:51

Власти рассказали о подробности.

31 мая в соцсетях появилась информация, что в Кемерове якобы незаконно начали демонтировать гаражный кооператив «Чайка». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.

«По данным мэрии, гаражный кооператив «Чайка-Мобиль» размещён без правоустанавливающих документов на земельный участок. Из-за этого в январе 2020 года власти решили демонтировать металлические гаражи, которые находились там. На основании решения Центрального районного суда от 29.06.2020 по делу номер 2а-1716/2020 постановление администрации признано законным и обоснованным», - пишет издание.

В связи с отказом владельцев гаражей от добровольного освобождения земельного участка, администрацией города Кемерово начаты мероприятия по принудительному демонтажу.


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