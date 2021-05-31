В Кемерове демонтируют гаражный кооператив

Власти рассказали о подробности.

31 мая в соцсетях появилась информация, что в Кемерове якобы незаконно начали демонтировать гаражный кооператив «Чайка». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.

«По данным мэрии, гаражный кооператив «Чайка-Мобиль» размещён без правоустанавливающих документов на земельный участок. Из-за этого в январе 2020 года власти решили демонтировать металлические гаражи, которые находились там. На основании решения Центрального районного суда от 29.06.2020 по делу номер 2а-1716/2020 постановление администрации признано законным и обоснованным», - пишет издание.

В связи с отказом владельцев гаражей от добровольного освобождения земельного участка, администрацией города Кемерово начаты мероприятия по принудительному демонтажу.