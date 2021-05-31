В центре Кемерова рухнул потолок квартиры

В мэрии прокомментировали случившееся.

В столице Кузбасса в одной из квартир на улице Ноградская, 16 обрушился потолок. Видео сместа происшествия появились в Сети.

«Спали с дочкой. В 10:00 услышали сильный грохот в соседней комнате — в зале», — говорится в подписи к видео.

К счастью, после обрушения под завалами оказался только диван.

Как рассказали в администрации города, сигнал об обрушении части обрешётки потолка поступил на телефон системы «112» в 10:00 29 мая.

«Квартира 3-комнатная. Потолки — натяжные. Пострадавших нет. При визуальном обследовании выявлено обрушение части обрешётки потолка на площади приблизительно 8 кв. м, балки в удовлетворительном состоянии, следов гниения не выявлено. Несущая конструкция перекрытия квартиры не повреждена», — заверили в мэрии.

Соседним квартирам угрозы нет. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.