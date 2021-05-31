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В Кемерове хотят возбудить уголовное дело против экс-судьи

31 мая 2021 в 16:27

Бывший судья Центрального районного суда подозревается в мошенничестве.

Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Центрального районного суда Кемерова в отставке.

Как сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ, соответствующее представление поступило от председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. В отношении экс-судьи из столицы Кузбасса намерены возбудить уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами. Поэтому дело в отношении них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ», - уточнили в ведомстве.

Коллегия планирует рассмотреть представление 31 мая.


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