Блог с тобой ›› Новости ›› Прокопчанка хотела получить компенсацию от «МММ...

Прокопчанка хотела получить компенсацию от «МММ» и лишилась полумиллиона рублей

31 мая 2021 в 18:04

Женщина поверила обещаниям мошенников.

64-летняя жительница Прокопьевска стала жертвой мошенников. Пенсионерке пообещали компенсацию средств, вложенных много лет назад в знаменитую российскую финансовую пирамиду «МММ», лопнувшую в 90-х.

«Потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником «МММ». Он заявил, что финансовая организация возобновляет работу и планирует выплатить вкладчице все полагающиеся ей дивиденды, а также материальную помощь. Правда, чтобы получить деньги, женщина сначала должна оплатить «страховую программу». Поверив незнакомцу, прокопчанка перевела на указанные ей счета около полумиллиона рублей. Не получив обещанную выплату, женщина поняла, что её обманули, и пошла в полицию», - рассказали правоохранители.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.


Читайте также

Content 2034feda2f146407
В поселке Мамаевский рыбака убило током
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 мая
Content img
В Кемерове демонтируют гаражный кооператив
Content bb3bd818b8684ed64da60c4921b99
В центре Кемерова рухнул потолок квартиры

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?