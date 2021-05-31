Прокопчанка хотела получить компенсацию от «МММ» и лишилась полумиллиона рублей

Женщина поверила обещаниям мошенников.

64-летняя жительница Прокопьевска стала жертвой мошенников. Пенсионерке пообещали компенсацию средств, вложенных много лет назад в знаменитую российскую финансовую пирамиду «МММ», лопнувшую в 90-х.

«Потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником «МММ». Он заявил, что финансовая организация возобновляет работу и планирует выплатить вкладчице все полагающиеся ей дивиденды, а также материальную помощь. Правда, чтобы получить деньги, женщина сначала должна оплатить «страховую программу». Поверив незнакомцу, прокопчанка перевела на указанные ей счета около полумиллиона рублей. Не получив обещанную выплату, женщина поняла, что её обманули, и пошла в полицию», - рассказали правоохранители.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.