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В Кузбассе подросток получил ожоги, пытаясь собрать металл для сдачи

01 июня 2021 в 09:57

Он залез в трансформаторную подстанцию.

В воскресенье, 30 мая, около 19:00 14-летнего кузбассовца подростка ударило током в трансформаторной подстанции. В результате подростка госпитализировали.

Предварительно установлено, что подросток со сверстником решили найти металл, чтобы затем сдать его в пункт приёма.

«Они увидели трансформаторную подстанцию, в стене которой был проём. Через него подросток проник внутрь, и практически тут же раздался хлопок. Второй подросток проник в помещение следом и увидел, что на мальчике горит одежда. Потушив огонь, он вытащил пострадавшего из помещения подстанции и сообщил о произошедшем его родителям», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Подросток госпитализирован с диагнозом электротравма, ожоги. По факту случившегося проводится доследственная проверка.


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