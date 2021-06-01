В Кузбассе подросток получил ожоги, пытаясь собрать металл для сдачи

Он залез в трансформаторную подстанцию.

В воскресенье, 30 мая, около 19:00 14-летнего кузбассовца подростка ударило током в трансформаторной подстанции. В результате подростка госпитализировали.

Предварительно установлено, что подросток со сверстником решили найти металл, чтобы затем сдать его в пункт приёма.

«Они увидели трансформаторную подстанцию, в стене которой был проём. Через него подросток проник внутрь, и практически тут же раздался хлопок. Второй подросток проник в помещение следом и увидел, что на мальчике горит одежда. Потушив огонь, он вытащил пострадавшего из помещения подстанции и сообщил о произошедшем его родителям», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Подросток госпитализирован с диагнозом электротравма, ожоги. По факту случившегося проводится доследственная проверка.