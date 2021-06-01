В Кемерове изменится работа общественного транспорта

На радость жителям Кировского района.

В июне в Кемерове в работе общественного транспорта произойдут изменения. Так, на маршруте № 51А резко вырастет число автобусов, из-за чего они будут ездить с минимальным интервалом.

Ранее жалобу на портале «Кузбасс Онлайн» оставила местная жительница. Горожанка спросила, как мэрия планирует решать проблему с отсутствием транспорта в Кировский район столицы Кузбасса.

«По данным МБУ «УЕЗТУ», уже в июне по федеральной программе БКАД в Кемерово поступят 15 новых автобусов большой вместимости. Все автобусы будут работать на маршруте 51А, интервальность составит 7-10 минут», — ответили ей в сообщении администрации.