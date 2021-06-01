Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 июня

Скончались два пациента.

На утро 1 июня в Кемеровской области ещё у 51 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 14, Ленинск-Кузнецкий — 7, Междуреченск — 6, Мыски — 4, Новокузнецк — 4, Кемеровский округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Прокопьевск — 2, Юрга — 2, Топкинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Белово — 1, Осинники — 1, Тайга — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 37 078 случаев коронавируса: 586 человек получают медицинскую помощь, 35 766 выздоровели, 726 скончались.