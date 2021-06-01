В Кемерове изменили сроки отключения горячей воды

Опубликован уточненный график.

Сроки отключения горячего водоснабжения у первой группы потребителей в Кемерове перенесли с 3-го на 7 июня. Мэрия опубликовала новый график отключения горячей воды в городе.

«С 7-го по 20 июня горячей воды не будет у потребителей Центрального района, Заводского района, Ленинского района, микрорайонов Южный, Предзаводской, РТС», - пояснили в городской администрации.

Начало гидравлических испытаний перенесли на 7 июня из-за инициативы администрации города.

Фото: администрация Кемерова.