В Новокузнецке выявили хищение денег, предоставленных по нацпроекту

Преступление выявила прокуратура.

В Новокузнецке возбудили уголовное дело о хищении денег, предоставленных по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Признаки преступления представители ведомства выявили в ходе проверки.

«Правоохранители выяснили, что ранее частная организация обратилась в администрацию города с заявлением о предоставлении ей как субъекту малого и среднего предпринимательства субсидии в сумме 467 тысяч рублей на возмещение затрат за аренду помещения. К заявлению были приложены копии документов, подтверждающих затраты. Однако документы оказались фиктивными, созданными специально для получения субсидии», - пишет издание со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.

В результате незаконных действий организации бюджету причинён ущерб в размере 467 тысяч рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения». Как уточнили в ведомстве, незаконно полученные средства уже вернули в бюджет