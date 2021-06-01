Житель Ижморского района изрезал ножом двоих знакомых

В порыве гнева.

Кемеровский областной суд вынес приговор 59-летнему жителю Ижморского района. Кузбассовца обвиняли в убийстве двух человек.

Инцидент произошёл в селе Троицкое в марте 2020 года.

«Местный житель выпивал в компании двух знакомых — мужчины и женщины. Один из гостей сделал хозяину замечание, которое тому не понравилось. Он схватил нож и нанёс мужчине не менее девяти ударов по голове, лицу и шее. Множественные ножевые ранения получила и женщина. От полученных ран оба скончались на месте», - сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В ходе расследования обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, состояния аффекта не обнаружено. Ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответственности. В качестве наказания ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.