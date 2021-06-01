Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Ижморского района изрезал ножом двоих зн...

Житель Ижморского района изрезал ножом двоих знакомых

01 июня 2021 в 15:48

В порыве гнева.

Кемеровский областной суд вынес приговор 59-летнему жителю Ижморского района. Кузбассовца обвиняли в убийстве двух человек.

Инцидент произошёл в селе Троицкое в марте 2020 года.

«Местный житель выпивал в компании двух знакомых — мужчины и женщины. Один из гостей сделал хозяину замечание, которое тому не понравилось. Он схватил нож и нанёс мужчине не менее девяти ударов по голове, лицу и шее. Множественные ножевые ранения получила и женщина. От полученных ран оба скончались на месте», - сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В ходе расследования обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, состояния аффекта не обнаружено. Ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответственности. В качестве наказания ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.


Читайте также

Content unnamed
В Кемерове изменится работа общественного транспорта
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 июня
Content a7aba2f769134427044eb34e030936f1
В Кемерове изменили сроки отключения горячей воды
Content b55f7c4e195c2640417f5e3051a165e5
В Новокузнецке выявили хищение денег, предоставленных по нацпроекту

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?