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В Междуреченске приятели украли инвалидную коляску, чтобы купить спиртное

01 июня 2021 в 16:35

Они надеялись сдать её в комиссионный магазин.

В Междуреченске в дежурную часть обратился 33-летний местный житель. Горожанинсообщил, что неизвестные похитили его инвалидную коляску, стоимостью 35 000 рублей, которую он оставил в подъезде.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались местные жители 16 лет и 21 года, один их которых проживал одном подъезде с пострадавшим. Они признались, что искали деньги на спиртное, поэтому и похитили инвалидную коляску. Они надеялись сдать её в комиссионный магазин, но там принимать её отказались, тогда приятели просто бросили её во дворе», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пока полицейские выясняли все обстоятельства произошедшего, в полицию позвонил ещё один горожанин — он сообщил, что нашёл инвалидную коляску, забрал на хранение и готов вернуть хозяину, если тот отыщется.

В итоге имущество было возвращено потерпевшему, для которого коляска является единственным доступным средством передвижения. В отношении двух задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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